Basket, musica e arte: arriva “Rebound Street” 

Tre intense giornate di basket, musica e arte urbana dedicate alla memoria di Gianni Palla, indimenticato e indimenticabile custode del PalaPirastu scomparso nel 2019. Dal 7 al 9 luglio, gli impianti di via Rockefeller, a Cagliari, ospiteranno “Rebound Street”, evento ideato da Roberto Pintor (ex cestista di Esperia, Russo e Olimpia tra le altre) e organizzato da Luca Manca, deux ex machina dello streetball in Sardegna.

In campo

Basket tre contro tre, performance di artisti di strada, esibizioni di break dance e dj set all’insegna della musica hip hop: questi gli ingredienti principali della kermesse che, tra le 17.30 e le 22.30, terrà banco tra i legni del Palazzetto e la pista di pattinaggio adiacente.

L’obiettivo della manifestazione è quello di promuovere la cultura dello sport di strada come strumento educativo e di inclusione sociale, specialmente appannaggio dei più giovani.

Non meno importante l’aspetto agonistico: il torneo di basket “3x3”, che vedrà partecipare numerosi big della palla a spicchi regionale, è parte del circuito nazionale “Red Bull Half Court” e, pertanto, metterà in palio l’accesso alle finali nazionali in programma a Rimini alla fine dell’estate. Non mancherà inoltre lo spazio per l’inclusione sociale: fra le novità più attese l’inaugurazione di “Rebound Special”, competizione destinata ad atleti e appassionati con disabilità fisiche e intellettive. (ro.ro.)

