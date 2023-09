Basket Europa, Aipd sul podio 

Ancora un prestigioso traguardo per la nazionale italiana di pallacanestro, laureata campione d’ Europa per atleti con sindrome di down. Della squadra azzurra faceva parte una rappresentanza dell’Atletico Aipd Oristano, presieduto da Francesco Redaelli. Si tratta del cestista Davide Paulis protagonista della manifestazione, premiato anche come miglior realizzatore del torneo. Ha bissato la stessa performance del mondiale 2019 e dell’europeo 2021, nonché del campionato italiano. Sul podio anche il tecnico Mauro Dessì, di Villaurbana, allenatore della compagine oristanese e vice coach del commissario tecnico Giuliano Bufacchi. Grande soddisfazione in casa Atletico aipd e per l’associazione guidata da Marilena Laconi, prezioso punto di riferimento per tutta la Sardegna.

