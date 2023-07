Basket e rime rap tra le mura del carcere 

Un pomeriggio diverso per i ragazzi ospiti dell’Istituto minorile di Quartucciu che si sono prima divertiti a giocare a basket “streetball” e poi si sono improvvisati dj: hanno, infatti, mixato e fatto freestyle rap, sfidandosi a suon di musica.

Il tutto grazie all’associazione no profit Elèt Eventi di Ignazia Concas e al team di Rebound Street che hanno organizzato l’incontro con l’obiettivo di ispirare i giovani e promuovere l’inclusione. «L’incontro con i ragazzi è stato un’opportunità importante per mostrare quanto lo sport e l’arte urbana possano essere un potente strumento per esprimere sé stessi e superare le difficoltà», ha detto Roberto Pintor, del team Rebound. «Vogliamo mostrare ai ragazzi che lo sport e l'arte possono essere un potente strumento per esprimere sé stessi, superare le difficoltà e costruire un futuro migliore, la street culture rappresenta un mondo dove le differenze sono celebrare e il talento è valorizzato».

