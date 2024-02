Basket e polpette con... chef Cozzina 

La nuova puntata di “In cucina con Cozzina”, condotta da Pierpaolo Argiolu, si apre con il brano “L’Isola che non c’è” cantato da Mauro Pilloni e Flavio Orrù del gruppo Radiobreska. Ad aiutare lo chef in cucina un’atleta, romana, innamorata della Sardegna, dove vive da 4 anni, e dove spera di rimanere ancora per tanto tempo, la capitana della San Salvatore Basket di Selargius. Quest’anno la sua squadra è riuscita a qualificarsi per la Coppa Italia e a marzo disputerà la finale. La ricetta? Le polpette della nonna.