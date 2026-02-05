VaiOnline
Monserrato.
06 febbraio 2026 alle 00:20

Basket e inclusione, all’istituto Scano trionfa la solidarietà 

Può una partita di basket insegnare l’inclusione ai più giovani? La sfida l’hanno lanciata ieri mattina l’Istituto Scano e l’Asd Millesport, società cagliaritana che riunisce atleti con disabilità intellettiva.

Studenti e tesserati dell'associazione hanno unito le forze in una partita di basket unificato, disciplina in cui giocatori con e senza disabilità formano squadre miste, e collaborazione e rispetto sono più importanti della competizione. In palestra erano presenti una decina di classi dello Scano e una quindicina di atleti con disabilità. Fairplay alle stelle, ma sul campo è stata partita vera, con un pubblico caldissimo pronto a esaltare ogni gesto tecnico. A prescindere dal risultato, a fine partita la vittoria è stata di tutti.

«Per i nostri studenti è stata l’occasione di confrontarsi con persone che affrontano difficoltà quotidiane e spesso devono scontrarsi con i pregiudizi», spiega la docente referente dell’iniziativa, Silvia Piludu. «Avvicinare i ragazzi a questo mondo aiuta a creare una società più inclusiva, dove i diritti di tutti sono rispettati». La giornata rientrava nell’ambito degli eventi Special Olympics, movimento sportivo internazionale che ha come obiettivo l’inclusione delle persone con disabilità intellettiva attraverso lo sport. Una missione cara all’Asd Millesport, che conta 160 iscritti. «L’obiettivo dello sport unificato è di far capire che ogni persona ha un’abilità», chiarisce il vicepresidente Andrea Siddi. «Vengono esaltate le capacità di ciascuno, oggi il pubblico ha visto una partita di basket, non una partita fra atleti disabili».

