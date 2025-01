Basket, derby al Palasport 

È in programma oggi, al Palasport di via Morosini a Oristano, il derby di Divisione regionale 1 di basket tra Oristano Basket e Mogoro. Sul parquet si affronteranno due compagini alla ricerca di punti importanti per la classifica. I padroni di casa, reduci dalla vittoria nella sfida contro l’altra oristanese, la Isola Gas Terralba (67-72 il finale), sono alla ricerca del terzo successo stagionale. I mogoresi, invece, sono all’esordio nel 2025 e vogliono tornare al successo (sarebbe la sesta vittoria stagionale) dopo un digiuno che dura da più di un mese. L’appuntamento è alle 18.30. ( g. pa. )

