Basket, amicizia e valori: la festa con 600 bambini 

Prende il via oggi al PalaRestivo di via Pessagno “Un canestro di valori”, manifestazione organizzata dalla Virtus Cagliari Minibasket che coinvolgerà oltre 600 bambini delle scuole primarie del capoluogo. L'iniziativa, che proseguirà anche domani, punta a coniugare sport, educazione e inclusione, offrendo ai più piccoli l'opportunità di avvicinarsi al minibasket e ai suoi valori fondamentali.

Obiettivo principale del progetto è favorire la socializzazione e l'integrazione attraverso il gioco, trasmettendo ai bambini concetti chiave come amicizia, fair play, spirito di squadra e rispetto reciproco. Un percorso ludico-formativo che, grazie al lavoro di istruttori qualificati, ha già coinvolto le scuole durante tutto l'anno scolastico.

Il programma

Un ruolo significativo sarà svolto dagli studenti dell'Istituto Alberghiero Azuni di Pula, impegnati nell'accoglienza e nell'organizzazione della merenda per i giovani atleti sotto la supervisione dell'Associazione Cuochi di Cagliari.

Il programma prevede sessioni dimostrative con allenatori e bambini, la partecipazione di alcune giocatrici della prima squadra (impegnata in A2 Femminile), attività didattiche legate al regolamento e alla tecnica di tiro, oltre a momenti di aggregazione. L'evento si chiuderà con premiazioni e un flash mob finale.

L'inaugurazione è fissata per questa mattina alle 9, con la presenza di rappresentanti istituzionali e autorità sportive. La manifestazione gode del patrocinio del Comune, con il supporto della Federbasket regionale e di diversi partner locali.



