Basilio, il guardiano nuragico

Il legame di Basilio Medda con Gutturu Mannu è antico: «La mia famiglia è asseminese dal 1300», dice. Suo nonno perse la vita tra i monti, travolto dal suo carro mentre caricava delle fascine. Lui ha iniziato nel 1975 le sue ricerche archeologiche in tutto il territorio di Assemini (4.760 ettari), coinvolgendo in questa sua passione anche la moglie, Pina Angela Mameli, che da vent’anni non c’è più. «Abbiamo scoperto ben quattro insediamenti archeologici attorno alla miniera di San Leone», ricorda Basilio Medda: «Un nuraghe a Fanebas, uno a Costa Castangias nel sentiero che porta a Monte Lattias, uno a Is Bauceris dove ci sono capanne con un raggio di 10 metri, e uno più vasto a Bidda Mores con capanne e costruzioni del V e IV secolo avanti Cristo che ancora oggi si conservano bene».

Sarà per l’aria buona e i panorami mozzafiato, la pace e il silenzio, ma non si contano gli asseminesi o cagliaritani che sono saliti sui monti con lui, grande conoscitore dei luoghi segreti in cui è possibile visitare i resti della civiltà nuragica. «La montagna – racconta Medda – ci sfiora le spalle e ci fa capire che proprio quel luogo dove siamo passati sbadati ha ospitato il sardo nuragico». Un luogo magico, sullo sfondo di una ricca macchia mediterranea, interrotta da ciclopici blocchi di granito che racchiudono un complesso archeologico vecchio di tremila anni che resta avvolto dal mistero.

«Sulle vette di Gutturu Mannu da mezzo secolo ormai. Prima venivo tutti i giorni, oggi non salto una domenica»: Basilio Medda, asseminese doc, 75 anni, guida di riferimento per tanti appassionati di trekking e di archeologia, resta l’ultimo guardiano di un villaggio millenario sorto tra i boschi della foresta più bella d’Europa.

«Sulle vette di Gutturu Mannu da mezzo secolo ormai. Prima venivo tutti i giorni, oggi non salto una domenica»: Basilio Medda, asseminese doc, 75 anni, guida di riferimento per tanti appassionati di trekking e di archeologia, resta l’ultimo guardiano di un villaggio millenario sorto tra i boschi della foresta più bella d’Europa.

Sarà per l’aria buona e i panorami mozzafiato, la pace e il silenzio, ma non si contano gli asseminesi o cagliaritani che sono saliti sui monti con lui, grande conoscitore dei luoghi segreti in cui è possibile visitare i resti della civiltà nuragica. «La montagna – racconta Medda – ci sfiora le spalle e ci fa capire che proprio quel luogo dove siamo passati sbadati ha ospitato il sardo nuragico». Un luogo magico, sullo sfondo di una ricca macchia mediterranea, interrotta da ciclopici blocchi di granito che racchiudono un complesso archeologico vecchio di tremila anni che resta avvolto dal mistero.

Storia di famiglia

Il legame di Basilio Medda con Gutturu Mannu è antico: «La mia famiglia è asseminese dal 1300», dice. Suo nonno perse la vita tra i monti, travolto dal suo carro mentre caricava delle fascine. Lui ha iniziato nel 1975 le sue ricerche archeologiche in tutto il territorio di Assemini (4.760 ettari), coinvolgendo in questa sua passione anche la moglie, Pina Angela Mameli, che da vent’anni non c’è più. «Abbiamo scoperto ben quattro insediamenti archeologici attorno alla miniera di San Leone», ricorda Basilio Medda: «Un nuraghe a Fanebas, uno a Costa Castangias nel sentiero che porta a Monte Lattias, uno a Is Bauceris dove ci sono capanne con un raggio di 10 metri, e uno più vasto a Bidda Mores con capanne e costruzioni del V e IV secolo avanti Cristo che ancora oggi si conservano bene».

Tesori segreti

Sorprende che tanti asseminesi non conoscano i segreti di Gutturu Mannu. Ruderi di antiche costruzioni, tombe, nuraghi, fortificazioni, strade: un susseguirsi di reperti ancora inviolati nel mezzo di una vegetazione che ha invaso tutto. «Ma qui siamo ad Assemini?», è la domanda che viene ripetutamente rivolta a Medda: «Anche tanti amministratori non sanno di avere in casa questi resti della civiltà nuragica». Nei primi anni ’80 la scoperta venne fatta dalla sezione archeologica della Pro Loco di Assemini. Allora il giovane Basilio, munito di carte e mappe, iniziò le sue ispezioni tra i monti in compagnia di Luigi Stara e Candido Deidda, imbattendosi – nell’area di Bidda Mores – in uno scenario fantastico di aggregati in pietra.

Gli archeologi

La Soprintendenza archeologica di Cagliari, informata dai “pionieri” asseminesi, nel 1981 inviò Raimondo Zucca per gli accertamenti del caso. «Il nuraghe di Gutturu Mannu è uno dei più antichi», dirà dieci anni dopo Giovanni Lilliu, in seguito a una visita con l’ex sindaco Pietro Dessì. Di recente a Gutturu Mannu è stato anche Mauro Perra: l’archeologo si è recato al nuraghe Fanebas, non più intero e circondato dai resti di un esteso villaggio. Arrivarci non è agevole: «Bisogna aggiustare la strada», è l’appello di Medda. «Occorre riposizionare i cartelli e mettere al riparo dalla pioggia l’intera area picnic. In passato qui c’è stato il saccheggio dei tombaroli. Serve maggior controllo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata