Basilicata, il Campo largo non trova il nome 

Chiuse le vicende elettorali in Sardegna e Abruzzo, nelle prossime settimane i riflettori della politica saranno puntati sulla Basilicata, dove le Regionali sono in programma il 21 e il 22 aprile. Per portarsi sul due a uno il 28 febbraio il centrodestra ha ufficializzato la ricandidatura del governatore uscente, l’azzurro Vito Bardi. Ancora non è chiaro chi contrapporrà il centrosinistra all’ex generale della Guardia di Finanza, nonostante negli ultimi giorni sia stato più volte sussurrato che l'accordo era ormai alle porte. «Questione di ore», si ripete anche nel day-after abruzzese caratterizzato nel pomeriggio da un nuovo incontro Pd-M5S, che dovrebbe portare a un nome finora non “speso” e che abbia il placet di Angelo Chiorazzo. Ma quest’ultimo, il fondatore della cooperativa Auxilium che non ha avuito la nomination del Campo largo per l’opposizione del M5S, almeno per ora non manifesta alcuna intenzione di ritirare la sua candidatura, annunciata mesi fa da Basilicata Casa Comune col sostegno del Pd lucano ma non di quello nazionale. Intanto l’attendismo di Pd e M5S sta, creando malumori nel resto della coalizione di centrosinistra, in particolare nelle diramazioni locali, infastidite dall’impossibilità di avere potere decisionale su una questione ormai tutta romana. E se Italia Viva (finora all’opposizione del centrodestra) sembra pronta a trasferire alcuni dei suoi nelle liste a sostegno di Bardi, Azione continua a riflettere. E intanto spunta il nome del presidente dell’Agcom, Giacomo Lasorella, potentino di nascita.

