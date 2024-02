Basilicata alle urne ad aprile in ordine sparso 

Le regionali in Basilicata si terranno il 21 e il 22 aprile: il governatore Vito Bardi ha firmato il decreto che mette in lizza i 20 seggi del consiglio regionale lucano (7 per la circoscrizione di Matera e 13 per Potenza). Ma per quanto Forza Italia punti sulla rielezione di Bardi, vincitore nel marzo del 2019 col 42,2 dei voti, il centrodestra appare ancora tutt’altro che unito sul suo nome. Anche l’imprenditore Angelo Chiorazzo, da mesi in campagna elettorale con “Basilicata casa comune”, ha l’appoggio (non compatto) del Pd ma gli hanno già detto di no Psi, Azione e Basilicata Possibile e il M5S è, a dir poco, titubante. Chiorazzo - dopo l’annuncio della data del voto, criticata perché «presa all’ultimo secondo utile» e «senza nessun rispetto per gli elettori lucani e per chi deve lavorare agli adempimenti burocratici per la presentazione delle liste» - ha invocato «una sintesi» nel centrosinistra e ha offerto «garanzie politiche» a «ciascuna forza» dello schieramento. Inoltre dovrebbero scendere in campo - almeno negli annunci registrati da qualche mese a questa parte, ma da confermare al momento del deposito delle liste - anche Eustachio Follia (Volt), Pasquale Tucciariello (Area popolare) e Leonardo Pinto (Lucani uniti).

