Basilica, tempi lunghi per sistemare la scala 

Stava facendo retromarcia quando per sbaglio ha urtato la parete in pietra di una delle scale laterali della basilica di Santa Giusta, provocandone il crollo parziale. E così da domenica pomeriggio un ingresso della chiesa è interdetto e non si sa quando la zona sarà ripristinata. I tempi saranno lunghi poiché ogni intervento verrà effettuato dopo l’ok della Soprintendenza. Come fanno sapere dal Comune, il restauro dovrà seguire un iter rigoroso a causa della prescrizioni di tutela storico-artistica. A causa dell'incidente avvenuto domenica alle 17.50, poco prima della messa, i frammenti sono finiti lungo la scalinata, ma fortunatamente non si sono registrati feriti né danni agli spazi interni della chiesa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato l’area e interdetto l’accesso pedonale alla scalinata laterale. Poi hanno effettuato un sopralluogo i tecnici comunali e i responsabili della basilica. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA