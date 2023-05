Basilica, i lavori si spostano nella cupola 

Dopo il rifacimento della facciata e dei muri che danno sulla piazzetta della Madonna e sull’ingresso in via Eleonora d’Arborea, vanno avanti a ritmo serrato nella basilica di Sant’Elena i lavori per il rifacimento della cupola. L’intervento ha preso il via anche grazie a un finanziamento concesso dal Comune.

I dipinti che si trovano nella cupola rischiavano infatti di subire danni a causa delle infiltrazione d’acqua dovute ad alcune tegole che si erano staccate. Bastava alzare lo sguardo per vedere tra i colori le tracce di umidità. Da qui per evitare guai seri, l’urgenza dell’intervento per sostituire le tegole consumate e ridare un nuovo volto alla basilica.

Per quanto riguarda invece la facciata, l’intervento non è stato semplice. È stato infatti necessario eliminare tutto il cemento che c’era prima e che non garantiva un’adeguata protezione, rifare l’intonaco e la pittura. L’impalcatura che per mesi ha circondato i muri e che aveva messo in dubbio anche l’allestimento del presepe vivente lo scorso Natale, è stata smontata di recente e adesso riguarda solo la parte della cupola dove si lavora anche con l’ausilio di lunghissime scale.

Prima di tutto ad essere sostituita era stata la grande croce che sovrasta il campanile. Rimossa già tempo prima non era stata più giudicata recuperabile dalla Soprintendenza. Non era rimasta altra scelta quindi che sistemarne una nuova, studiata per dare maggiore simmetria, proporzionalità e resistenza alle diverse parti della struttura. È stata aumentata la sezione dell’asta principale di sostegno e ul simbolo centrale della Gloria di Cristo è ora costituito da quattro gruppi di raggi posti nei vertici dei quadranti della croce.

