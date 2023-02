Basilica di Sant’Elena: domenica la messa in diretta su Rai Uno 

Sarà una domenica da ricordare per i fedeli quartesi. La messa delle 11 in onda, come al solito, su Rai Uno, questa volta sarà trasmessa dalla basilica di Sant’Elena. La Conferenza episcopale italiana, ha scelto Quartu per la consueta trasmissione della celebrazione domenicale. Nell’occasione saranno anche divulgate immagini di presentazione della città, valorizzando così i siti religiosi, culturali e naturalistici più rappresentativi.

I preparativi sono iniziati. I camion della televisione sono già sul sagrato e dentro la chiesa è tutto in via vai di tecnici, cavi, telecamere e via dicendo.

«Ci fa molto piacere», dice il parroco della basilica don Alfredo Fadda, «perché è una cosa molto bella per tutta la città che si trasmetta la santa messa dalla Basilica, simbolo di tutta Quartu».

A celebrare ci sarà l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi. Con lui don Alfredo e il vice parroco della basilica don Gianmarco Lorrai. Per consentire il transito di un autoarticolato della Rai che dovrà raggiungere il sagrato della Basilica, nella via Eleonora D'Arborea, nel tratto compreso tra via Dell'Oratorio e via Marconi, è stato istituito un divieto di sosta per domenica dalle 14 alle 20. (g. da.)

