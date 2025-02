Basilica di San Saturnino: visita guidata in lingua sarda 

Domani mattina, alle 11, con ingresso gratuito, a Cagliari si terrà la visita guidata in lingua sarda della basilica di San Saturnino di piazza San Cosimo. Una visita dell’area archeologica e della chiesa che si ripeterà ogni primo sabato del mese. Un’ iniziativa organizzata dalla Direzione regionale Musei nazionali Sardegna e dalla Basilica.

La visita ha l’obiettivo di incentivare l’utilizzo della lingua sarda, come lingua veicolare per la trasmissione di contenuti culturali e incentivare l’utilizzo del sardo. L’iniziativa, che nel suo primo appuntamento ha suscitato grande interesse e molta curiosità tra i visitatori che affollano quotidianamente il sito, nasce dalla consapevolezza che la lingua sarda sia la massima espressione culturale intangibile della Sardegna e che rappresenti l’interfaccia immateriale del suo patrimonio. E a dimostrazione dell’importanza che riveste la basilica nella storia sarda quando nel 1089, Costantino Salusio II la affidò ai monaci di San Vittore di Marsiglia, lo fece con un documento scritto in caratteri greci, ma in volgare sardo campidanese, frutto del lavoro documentale della sua cancelleria.

