Base per l’elisoccorso, Lanusei sotto esame 

Alla scadenza della convenzione con Areus, nel 2026, sarà bandita una nuova procedura per l’affidamento dell’elisoccorso. Lunedì il Consiglio comunale di Lanusei ha reiterato la richiesta che possa essere istituita una base nel distaccamento dei Vigili del fuoco. Ieri il consigliere regionale Pd Salvatore Corrias ha cercato di fare chiarezza sull’iter, cominciato a marzo con la richiesta da parte della direzione sanitaria dell’ospedale. Il 19 maggio l’assessorato ha previsto nel programma regionale di sviluppo una base aggiuntiva per l’elisoccorso. Ma non dice se a Lanusei o altrove. La copertura è garantita dalla legge 12 dell’8 maggio. Un’apposita commissione valuterà: «nell’ottica di un miglioramento dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza – scrive Corrias – sulla base di criteri oggettivi, la localizzazione della nuova base di elisoccorso ottimale per minimizzare i tempi medi di raggiungimento dei target e massimizzare la copertura del territorio raggiungibile secondo i parametri del Nuovo sistema di garanzia». Il sindaco Davide Burchi rimarca il valore della scelta di Lanusei: «Il Consiglio ha ritenuto doveroso fare chiarezza ribadendo l’importanza per il livello dei servizi sanitari dell’intero territorio e candidando il nostro eliporto. Non è una battaglia di Lanusei ma di tutti e ogni contributo sarà gradito». (si. l)

