Base per l’elisoccorso, la vertenza vola a Cagliari 

L’assemblea cittadina ha approvato all’unanimità il documento da inviare in Regione per chiedere la base dell’elisoccorso. Il sindaco Davide Burchi: «Cercheremo un confronto diretto con assessorato e Areus perché capiscano le ragioni del territorio. Abbiamo una struttura che può operare 24 ore su 24 e con un investimento minimo si riuscirebbe a garantire dei tempi di risposta più rapidi e efficaci». Caratteristiche sottolineate anche da Bettina Pisanu: «Riconoscere la base dell’elisoccorso per garantire, rafforzare e integrare la rete di emergenza territoriale, tanto più che abbiamo l’ospedale. Siamo al fianco di Sorgono che soffre come l’Ogliastra, ma noi abbiamo già una base che garantisce maggiore incisività all’ospedale». A dare sostegno anche Paolo Aresu, vigile del fuoco, presente insieme a dei colleghi, in veste di cittadino. «Vent’anni fa sono stati lungimiranti, Regione, Asl, comune, comunità montana e il comando dei vigili del fuoco di Nuoro, mi auguro che anche i politici di oggi lo siano». E il sindaco di Arzana Angelo Stochino: «Il progetto deve prevedere l’ampliamento dell’attuale infrastruttura, per consentirne il duplice utilizzo: sia per le emergenze sanitarie che per l’attività dei vigili del fuoco, compreso l’antincendio». (p. cam.)

