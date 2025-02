«Base militare tedesca spiata dai droni»  

Berlino. Misterioso avvistamento di droni-spia, estremamente sofisticati e resistenti a ogni contromisura, su un’importante base militare tedesca dove vengono fra l’altro addestrati militari ucraini all’uso dei missili di difesa antiaerea Patriot. Lo rivela un rapporto segreto del ministero della Difesa di Berlino, reso pubblico dal giornale Süddeutsche Zeitung. Questi episodi si sono ripetuti per almeno sei volte fra il 9 e il 29 gennaio scorso presso la base della Bundeswehr di Schwesing, nel Land settentrionale dello Schleswig-Holstein, che confina a nord con la Danimarca. I droni in Germania secondo i regolamenti militari vigenti non possono essere abbattuti dai militari se non in casi eccezionali. E per ovviare, a gennaio il governo federale a Berlino ha presentato un progetto di legge per modificare l’Aviation Security Act e consentire in futuro di abbattere e distruggere droni che volano illegalmente. Ovviamente chi guidava i droni sapeva che i militari non avrebbero potuto abbatterli. E proprio l’inefficacia dei tentativi di allontanarli o renderli inefficaci ha fatto supporre che non si trattasse di droni disponibili in commercio. Esperti militari tedeschi hanno espresso il sospetto che i droni provenissero da navi della Flotta russa nel Mare del Nord o del Baltico.

