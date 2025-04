Base elisoccorso: sì bipartisan 

Si rafforza la strada per creare a Sorgono la quarta base dell’elisoccorso nell’Isola, dopo quelle già attive a Cagliari, Alghero e Olbia.

Il consiglio regionale ha votato all’unanimità l’ordine del giorno proposto dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Franco Mula, per impegnare la giunta regionale alla realizzazione dell’importante servizio, coprendo le emergenze nel centro Sardegna.

La firma

Il documento firmato dai capigruppo di maggioranza e opposizione, riporta l’unione d’intenti per tutelare il diritto alla salute delle zone interne, dopo i ripetuti appelli del primo cittadino sorgonese, Franco Zedde, e dei Comitati a difesa della sanità pubblica: «Si tratta di un passaggio cruciale - commenta il consigliere di Fdi, Franco Mula - che mette un importante tassello verso la realizzazione della base Areus di Sorgono, consentendo all’elisoccorso di operare su un territorio con forti problemi di isolamento». Per Mula «il superamento delle barriere politiche è un fattore che gioverà alla salute dei cittadini della Barbagia-Mandrolisai. Ora vanno unite le forze per finanziare l’elibase entro l’estate».Anche Roberto Deriu, capogruppo del Pd, rilancia: «Abbiamo sostenuto con convinzione questo ordine del giorno. Non abbiamo invece potuto decidere immediatamente uno stanziamento, in quanto l’istruttoria non è ancora definitiva. Chiediamo che assessorato e Comune si coordinino per rendere esecutivo il progetto. Una volta terminata l’istruttoria, già da luglio si potrà finanziare la base».

l sindaco di Sorgono, Franco Zedde, impegnato con i tecnici comunali per l’iter procedurale dell’elibase, parla di una «svolta storica per le zone interne, frutto di una buona politica che ha superato gli steccati in nome del diritto alla salute di migliaia di cittadini. Apprezziamo gli sforzi dei partiti e della presidente della regione, Alessandra Todde, che ci ha sempre ascoltato e sostenuto».

Per Sorgono, già beneficiaria di oltre 150mila euro di fondi regionali per realizzare un’elisuperfice adibita al volo notturno «la base dell’elisoccorso sarà un valore aggiunto per il territorio. Venerdì abbiamo siglato l’accordo per acquistare un’area destinata all’elisuperficie nei pressi del campo sportivo. Ora ci impegneremo ad allargare il progetto, con le postazioni per i piloti e medici ma soprattutto gli hangar degli elicotteri. Puntiamo ad ottenere il finanziamento della base entro luglio, avviando i lavori a tempo di record». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA