Base della droga  nel centro migranti: ventisette arresti   

Roma. Importavano grossi quantitativi di marijuana dall'Albania e utilizzavano un centro di accoglienza straordinaria di Roma come base di stoccaggio. Operazione internazionale antidroga dei carabinieri che ha smantellato due organizzazioni. Ventisette gli arresti eseguiti in Italia, Albania e Spagna dai carabinieri di Roma che hanno eseguito un'ordinanza del gip, su richiesta della Dda. Luogo di stoccaggio e ripartenza delle partite di stupefacente, secondo gli inquirenti, era il centro Sprar (ora Centro di accoglienza straordinaria) di Roma di via della Riserva Nuova. Lì avveniva anche il reclutamento di migranti nigeriani. I 27 arrestati sono accusati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio, estorsione, porto di armi e intestazione fittizia di beni in concorso mediante induzione in errore di pubblici ufficiali. Il provvedimento, che dispone il carcere per 20 persone e gli arresti domiciliari per altre 7, trae origine da un'indagine del 2018.

