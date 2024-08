Cresce in tutta la Sardegna lo sdegno per la devastazione del paesaggio (terra e mare) messa in cantiere dagli speculatori delle energie rinnovabili. Davanti alla reggia nuragica di Barumini prevista l’installazione di 33 maxi pale eoliche. Nei Comuni e nei tanti banchetti (aperti anche a Ferragosto) le firme per Pratobello 24, il progetto di legge di iniziativa popolare per fermare l’assalto .

