“Barumini link”, l’ultima fermata è a Su Nuraxi“Barumini link”, l’ultima fermata è a Su Nuraxi“Barumini link”, l’ultima fermata è a Su Nuraxi

Barumini. Era una delle ragioni («Non l’unica», puntualizzano) per le quali avevano deciso di venire in Sardegna, visitare “Su Nuraxi”. Solo che, pianificando il viaggio, gli olandesi Julia e Noah Jensen hanno scoperto che era impossibile raggiungere il sito con i mezzi pubblici. E hanno preso un’auto a noleggio. All’arrivo in Marmilla la scoperta: parcheggiato a fianco al loro mezzo il “Barumini link”. Che cosa è? La navetta che collega il sito con la stazione di San Gavino e poi, in treno, con Cagliari : 17,60 euro tra andata e ritorno, molto meno di quanto hanno speso i due turisti per auto e benzina.

Il servizio

Poco spazio per le recriminazioni, però, per i due olandesi. Il “Barumini link” è operativo da pochissimi giorni: ovvio che non ne sapessero niente. È stato, invece, un colpo di fortuna quello del primo utente, un turista romano, che, lunedì mattina ha “inaugurato” il servizio. «Era entusiasta: ha visitato i tre siti della Fondazione Barumini ed è riuscito a tornare a Cagliari senza alcun problema», racconta Loredana Medda, la guida turistica della Fondazione che lo ha accolto a Barumini. Anche lei promuove senza esitazioni la novità. «È un servizio che attendevamo da tempo, in questo modo viene data un’ulteriore opportunità alle tante persone che vogliono visitare Barumini».

I visitatori

Un’opportunità che, per il momento, è stata colta da pochi. Nessuna sorpresa, in fondo, il servizio deve essere ancora scoperto. «Non ne avremmo avuto comunque bisogno», Francesca Sindoni, siciliana di Milazzo in vacanza nell’Isola con il marito. «Siamo venuti con la nostra auto». Loro, partendo da Pula, avrebbero avuto difficoltà a sfruttare il “Barumini link”. «Però è un’ottima idea». Riflessione in fotocopia per Maurizio Pilato, anche lui siciliano che, partendo da Torpè, sta girando la Sardegna in auto prima di spostarsi nell’altra isola. «Non ne sapevamo niente. Ma sembra un servizio davvero utile».

Il futuro

Il “Barumini link” deve ancora decollare. «Ma, come capita per tutte le navette», sostiene Filippo Cillocco, autista dello shuttle, «ha bisogno di un po’ di tempo per farsi conoscere». Parola di autista esperto che ha avuto esperienze con le navette per le spiagge della Costa Verde o per le terme di Sardara. È d’accordo, non potrebbe essere altrimenti, Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini. «È un progetto», racconta, «sul quale stiamo combattendo da un anno e mezzo. Abbiamo deciso di partire appena ci è stata data l’autorizzazione perché, così, possiamo sfruttare almeno in parte la buona stagione». La partenza al rallentatore era ampiamente prevista. «Sapevamo che i risultati non sarebbero arrivati nell’immediato. Ma siamo certi che ci saranno nel medio periodo». La ragione di tanta sicurezza? «Trenitalia ha già proposto questo servizio in altri siti Unesco e i risultati sono sempre stati positivi». E poi Barumini ha una marcia in più. «Arrivare qui non è semplice. Per venire si possono usare le navette degli alberghi. Ma in tanti noleggiano un’auto o addirittura arrivano in taxi: i visitatori sono estremamente motivati».

La richiesta

Il primo passo è stato fatto. «Fondamentale», ripende Lilliu, «la collaborazione con Trenitalia: i visitatori, in particolare gli stranieri, quando pianificano un viaggio, controllano se i luoghi sono raggiungibili con i treni. Il fatto che ora Barumini sia tra le destinazioni di Trenitalia rappresenta un vantaggio. Per noi ancora di più visto che i due terzi dei nostri visitatori vengono dall’estero». Ma non basta. «Il trasporto pubblico è di competenza della Regione. Non possono realtà piccole come la nostra sostituirsi all’ente regionale. Per altro, ad avere questo problema non siamo solo noi ma lo condividiamo con tanti altri siti. Abbiamo voluto sollevare il problema e abbiamo deciso di iniziare perché crediamo che questo sia servizio indispensabile. Alla Regione chiediamo partecipazione». Che un giorno l’Arst si occupi, oltre che dei lavoratori e degli studenti, anche dei visitatori? «Speriamo, speriamo di cuore».

