Barumini accoglie Santa Vittoria di Serri  

È stato inaugurato ieri, all’interno del centro Giovanni Lilliu di Barumini, uno spazio dedicato all’area archeologica Santa Vittoria di Serri. Presenti alcune riproduzioni dei tesori ritrovati nel santuario nuragico e un percorso fotografico dell’area archeologica con scatti eseguiti dall’alba al tramonto, un documentario su Santa Vittoria e la possibilità di avere tutte le informazioni in italiano, inglese e in sardo, per poter organizzare al meglio una visita al sito.

«Siamo soddisfatti di condividere con Barumini nuove iniziative per valorizzare il nostro patrimonio, migliorando così anche l’offerta turistica - sottolinea Samuele Gaviano, sindaco di Serri - Ringraziamo per l’opportunità di essere in uno spazio promozionale ed espositivo di uno dei centri culturali più importanti della Sardegna”. Si rinnova così il progetto di promozione territoriale in rete tra Fondazione Barumini, i Comuni di Barumini e Serri, e la Coop Acropoli Nuragica. Al taglio del nastro erano presenti i sindaci e i rappresentanti della Fondazione Barumini, con Andreina Ghiani, curatrice dell’allestimento e Federico Porcedda, vicesindaco di Serri e archeologo che ha curato i testi scientifici. (g. g. s.)

