Barù: «Beach Edition in Sardegna» 

Un ristorante “temporaneo” (all’interno di un altro ristorante), un libro e un programma tv. Che andrà in onda anche su Videolina. “Braci” di Barù è il fenomeno gastronomico dell’anno, e grazie all’intuizione dell’Abi d’Oru di Marinella è sbarcato ora anche in Sardegna.

«Quando la mia agenzia di management, la MNcomm, me l’ha proposto, mi è sembrata una buonissima idea: andare in un posto meraviglioso a cucinare d’estate? Ma ci vado subito!», racconta entusiasta Barù – all’anagrafe Gherardo Fedrigo Gaetani Dell'Aquila D'Aragona, classe 1981, gastronomo maremmano e cosmopolita, esperto di vini, food influencer e personaggio televisivo – a proposito della collaborazione col resort gallurese. Qui, da qualche giorno, accanto al pool bar e alla piscina dell'hotel, sorge Braci by Barù Beach Edition, il pop up estivo della formula già sperimentata a Milano. «Rimarremo fino a metà agosto sicuro, ma penso anche fino alla fine del mese: le prime sere stavamo calibrando il tiro, ma come riscontro mi pare molto buono», aggiunge Barù. Ma all’Abi d’Oru è anche stato girato l’omonimo programma, “Braci”.

Di che si tratta?

«Avrò come ospiti chef famosi, che posizionerò dietro la griglia e intervisterò mentre cucinano. Ma non gli chiederò se hanno scelto i pomodorini perché sono di stagione: piuttosto, dietro la ricetta che loro portano cercherò la risposta umana , ciò quello che li lega a quella ricetta in particolare. Andrà in onda da agosto in 6 puntate su Food Network e Videolina».

Perché la griglia?

«Come i sardi, noi maremmani abbiamo una realtà rurale molto forte, di contadini e pastori, e la usiamo da sempre: mi fa specie che la gente di città parli di riscoperta, come se la griglia fosse una moda. Peraltro, è il metodo di cottura che mi viene meglio e mi piace di più utilizzare: se penso al forno a vapore mi viene la tristezza».

Piatto forte?

«La Lobster Roll, il famoso panino con l’astice alla griglia, che è stata rivisitata ad hoc con un paio di ingredienti sardi come il miele, che è proprio di qui dell’Abi d’Oru, l’elicriso e la spianata, che è un tipo di pane che mi piace molto. E, poi, le costolette d’agnello, la tomahawk di manzo, che è veramente una bomba, e i gamberi con passatina di ceci. Come dolce frutta alla griglia, una flambata con ananas, melone e cocomero, che si prestano molto bene, e un po’ di gelato».

Vini?

«In Sardegna, tra Cannonau e Vermentino, siamo messi molto bene: ogni vino che nasce da una terra che ha una propria cucina, ben si adatta alla cucina della sua terra. E i vini sardi sono fatti per la griglia».

Le materie prime sarde che ama di più?

«Pecora, agnello e tonno: di recente, peraltro, ho avuto la fortuna di andare al GiroTonno a Carloforte, ed è stato un enorme piacere. Quanto alle piante, vuoi anche perché abbiamo la stessa macchia mediterranea, prediligo elicriso, ginepro, mirto, lentisco, profumi che è molto facile usare in cucina».

Infine, le dritte sulla grigliata perfetta: cottura e sale?

«Personalmente, tengo tutto indietro, anche il pesce, per non perdere l’umidità: la carne, poi, mi piace super al sangue, ma se è maiale solo se è da allevamento buono. Serve molta attenzione per non asciugare troppo: l’ideale è una scottata da una parte e dall’altra, con fuoco alto. Dunque, il sale, intorno al quale c’è tutto un dibattito. Il consiglio è di fare un po’ come ci pare: io salo prima, ma ho mangiato carne salata dopo la cottura che era molto buona. Ma che il sale messo prima asciughi la carne è una leggenda metropolitana».

