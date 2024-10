Bartolini prende a pugni il rapinatore 

Milano. «Milano è una città raccapricciante». Si è sfogato così sui social il ginnasta Nicola Bartolini - cagliaritano di nascita, quartese di origini e da tempo residente nel capoluogo lombardo - dopo aver subito una rapina.

Passeggiata

L’episodio raccontato dall’atleta, medaglia d’oro nel corpo libero ai Mondiali di Kitakyushu del 2021 e reduce dalle Olimpiadi dui Parigi, è di martedì sera. «Sono stato aggredito alle 20 sotto casa mentre portavo fuori il cane - scrive su Instagram - per rapinarmi del telefono. Per sua sfortuna anziché portami via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia». Ma anche lui fisicamente non ne è uscito bene: le immagini postate sui social lo ritraggono con un bernoccolo in fronte e un’escoriazione alla mano destra. «Non c’è sicurezza in questa giungla di città, ne succedono di tutti i colori ogni giorno - prosegue l’atleta – Non so come sarebbe andata a finire se fosse successo a una signora o una ragazza, mi ritengo fortunato ad aver preso solo un pugno in fronte. Di sicuro è stato più sfortunato il mio aggressore».

«Sicurezza zero»

E a 760 chilometri di distanza si lamenta Juan Jesus, denunciando il tentativo di furto della sua auto subito nella notte a Posillipo. «Solo sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità, purtroppo in una città cosi bella non sentirò mai più al sicuro - scrive il difensore del Napoli - Sicurezza zero, dopo quasi un mese pedinato oggi hanno provato a portare via la macchina. Che brutta sensazione, mi fate vomitare. So che i beni materiali sono secondari, ma sapere che un estraneo ha violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo!»

Molti precedenti

Sempre a Napoli era successo ad Allen nel 2019, con i ladri entrati nella villa di notte. Rapina anche per Lorenzo Insigne in pieno centro mentre Marek Hamsik, lo slovacco ex capitano del Napoli, era vicino al San Paolo quando è stato derubato di orologio e denaro e minacciato con una pistola. Ma anche Milano in questi anni è stata teatro di atti criminali ai danni di sportivi: rapina nella sua villa nell’hinterland per Clarence Seedorf, derubato di orologio e altri preziosi Mauro Icardi, allora campione dell’Inter, e il milanista Samu Castillejo si è visto puntare la pistola in faccia dai ladri.

