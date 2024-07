Bartolini, ecco il tuo sogno 

Era il suo sogno e, dopo anni di un’attesa che avrebbe sfiancato chiunque, oggi Nicola Bartolini potrà viverlo. Anzi, cercherò di renderlo indimenticabile. Il ginnasta di Quartu a guidare a Bercy la squadra azzurra maschile nel concorso generale che scatterà alle 20 con gli anelli. Obiettivo la classifica a squadre, anche se, a livello individuale, Bartolini inseguirà alla finale del corpo libero (è stato iridato nel 2021), mentre Yumin Abbadini, Lorenzo Casali e Mario Macchiati puntano al concorso generale e Carlo Macchini alla sbarra.

La vigilia

Dopo l’inatteso pranzo a tavola con il presidente Sergio Mattarella, Bartolini si gode la vita olimpica: «Ero già stato in un villaggio multisport agli European Games di Baku nel 2015», ha detto Nicola al sito della Federginnastica, «ma qui è una cosa completamene diversa. Intanto c’è tutto il mondo, e poi sono passati quasi dieci anni, sono cresciuto e me la vivo in maniera più adulta». Dopo un avvicinamento condito da due interventi alle ginocchia ma anche dal titolo italiano al corpo libero, il 28enne della Pro patria Bustese è pronto: «Mi sento bene. Mercoledì ho provato le mie cose soprattutto al corpo libero, ed è andato tutto liscio. Di solito i “podium training” non sono mai perfetti, però dopo quello che ho passato negli ultimi anni tutto mi sembra incredibilmente più leggero». È ora di volare. ( c.a.m. )

Le rotazioni azzurre. Anelli : Macchiati, Abbadini, Casali, Bar- tolini. Volteggio : Abbadini, Mac- chiati Casali, Bartolini. Parallele pari: Abbadini, Casali, Macchiati, Bartolini. Sbarra : Macchiati, Casali, Abbadini, Macchini. Corpo libero : Macchiati, Abbadini, Casali, Bartolini. Cavallo con maniglie : Macchini, Casali, Macchiati, Abbadini.

