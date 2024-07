Bartolini cerca conferme ai Tricolori assoluti 

A tre settimane dalle Olimpiadi di Parigi, l’Italia della ginnastica artistica cerca conferme ai campionati italiani, cominciati ieri pomeriggio a Cuneo con le prime prove femminili. L’attenzione degli appassionati sardi è però per gli esercizi maschili di oggi e in particolare per la prova di Nicola Bartolini. Il quartese della Pro Patria Bustese, che ha saltato i Campionati Europei, non dovrebbe rischiare il posto in squadra olimpica (anzi, ne dovrebbe essere il capitano) ma ha comunque l’opportunità di dare un segnale ed effettuare una sorta di prova generale.

L’ex iridato del corpo libero comincerà alle 16.45 proprio da questo esercizio la propria rotazione. In seconda si cimenterà al cavallo con maniglie. Quindi avrà in quarta rotazione il volteggio, in quinta le parallele e in sesta la sbarra, saltando gli anelli.

Domenica, dalle 14.40, inizieranno le finali tra i sei migliori atleti di ciascuna delle sei specialità. Sono una ventina (mediamente) gli iscritti per ognuno dei sei esercizi.

La squadra italiana maschile ha conquistato il pass olimpico (dopo 12 anni di assenza) ai mondiali di Anversa dello scorso anno e Nicola Bartolini spera di poter finalmente partecipare ai Giochi del 2024, come merita.

RIPRODUZIONE RISERVATA