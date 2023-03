Bartolini a baku 4° al corpo libero  

Al primo impegno internazionale dell’anno, Nicola Bartolini sfiora il podio. Il quarto posto al corpo libero e il quinto nel volteggio sono il bottino del ginnasta azzurro a Baku, in Azerbaijan, nella terza tappa di Coppa del Mondo di artistica, la prima per lui che aveva saltato le prove di Doha e Cottbus.

Sabato, il campione quartese -tesserato alla Pro Patria Bustese- aveva debuttato nella sua specialità preferita, ma il quadrato non gli ha dato le soddisfazioni sperate. Il suo esercizio, penalizzato da qualche imprecisione sull’ultima diagonale, è stato valutato con 13.433 punti che l’hanno tenuto in terza posizione. Questo prima dell’esecuzione di Riley Loos. L’americano, ultimo a scendere in pedana, ha totalizzato 13.733 e scalzato dal podio Bartolini. A compensare la delusione, l’assegnazione da parte degli organizzatori del Premio eleganza “Agf Trophy”.

Ieri, seconda finale al volteggio, completata con 14.399. Uno score che gli ha fruttato il quarto posto a pari punti con l’iraniano Mahdi Olfarti, avvantaggiato dall’esecuzione più alta.



RIPRODUZIONE RISERVATA