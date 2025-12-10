VaiOnline
Giunta.
11 dicembre 2025 alle 00:25

Bartolazzi via, in crisi il modello dei tecnici 

Quanto può reggere la maggioranza in Regione con Pd e M5S che si guardano in cagnesco? È questa la domanda regina che sta facendo il giro del Palazzo, mentre lo scontro tra il primo e il secondo partito della coalizione ha raggiunto il suo picco.

I malumori

Al netto del caso Egas, boccone indigesto per dem e Progressisti, a preoccupare sono soprattutto gli equilibri in Giunta. Ad aprile 2024, Alessandra Todde aveva imposto il proprio passo mettendo la bandierina su tre assessorati chiave, Sanità, Trasporti e Urbanistica, assegnati a figure tecniche. La motivazione suonava così: strappare alla politica deleghe tradizionalmente “appaltate” ai partiti, favorirà il raggiungimento degli obiettivi. Ma con il siluramento di Armando Bartolazzi, deciso dalla presidente a neanche due anni dalla nomina, quello schema è saltato. Qualcuno, in maggioranza, preferisce dire «imploso».

L’agenda

Todde, dal canto suo, prova a rassicurare. A diffondere un’agenda di priorità che fa cadere le certezze sull’orizzonte temporale del proprio interim alla Sanità. L’ipotesi iniziale era di sei-otto mesi. Adesso invece la governatrice-assessora sembra voler restare in sella sino a quando non porterà a casa risultati, rispetto a un pacchetto di priorità ben definito. Ovvero: abbattimento delle liste d’attesa, che passa dal rilancio del Cup, e potenziamento della medicina di base, incluso il reclutamento dei pediatri. Ancora: la fine dei lavori all’ospedale di San Gavino, appalto che si perde nella notte dei tempi. Tutto questo vuol dire un anno o anche di più? Se così fosse, al prossimo assessore resterebbero le briciole di un mandato che si ridurrebbe a ventiquattro mesi. Troppo poco per riorganizzare la sanità oltre gli obiettivi dichiarati da Todde, che a giorni dovrebbe pure indicare i Dg delle Asl.

Gli equilibri

Proprio dai nuovi assetti dell’assessorato alla Sanità – per ora l’ufficio di gabinetto è azzerato, a cominciare da Cinzia Pilo, un tempo molto vicina a Todde, tanto da essere stata scelta come candidata alle Europee – si capirà l’andamento delle alleanze dentro il Campo largo. Se infatti il Pd è più che mai vicino ai Progressisti (i due partiti parleranno con una sola voce a livello nazionale ed europeo), la governatrice ha il suo principale riferimento in Avs che, a sua volta, ha due anime, i Verdi e Sinistra italiana. I primi sono guidati nell’Isola dall’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Piu, cui spetta la super visione nella gestione dell’acqua; il capo dei secondi è Eugenio Lai, vicinissimo a Daniele Cocco, consulente uscente di Bartolazzi. Se Cocco resterà nel team della Sanità, sarà la misura della vicinanza tra Todde e Piu, per eccellenza l’asse anti Pd-Progressisti. Non sono dettagli. È sostanza, un modo per contarsi nel momento più difficile per il Campo largo. ( al. car. )

