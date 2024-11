Bartolazzi, poltrona che scotta «Non accetteremo altre gaffe» 

C’è un limite a tutto. «Alla prossima uscita infelice chiederemo che si faccia da parte», dice un esponente di uno dei partiti piccoli del Campo largo dopo le dichiarazioni dell’assessore alla Sanità sull’ospedale oncologico. Nei giorni scorsi Armando Bartolazzi ha definito il Businco di Cagliari «un ologramma», «è facile dire che è l’eccellenza oncologica della Sardegna, in realtà è una struttura oncologica che di fatto non esiste dal punto di vista funzionale». Tante reazioni critiche dell’opposizione, dei medici del Brotzu, dei sindacati. E tanto imbarazzo in maggioranza. «Quando l’assessore interviene in Aula deve limitarsi a esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti in discussione, dire se è conforme o no, per il resto meglio che non parli», osserva un altro consigliere del centrosinistra.

Il problema

Insomma, il problema Bartolazzi esiste, anche se all’ultimo tavolo di maggioranza sulla variazione di bilancio, la presidente della Regione Alessandra Todde ha detto in modo chiaro di non essere intenzionata a mettere in atto alcuna verifica di Giunta. «Siamo una maggioranza seria, dobbiamo preoccuparci dei problemi dei sardi, e non abbiamo il tempo per discutere di rimpasti che non esistono», le sue parole alla vigilia dell’ingresso in Aula della manovrina. Certo non poteva immaginare l’ennesima gaffe del suo assessore.

Due step

Di sicuro, se anche avesse dei dubbi su alcuni dei componenti dell’esecutivo, la presidente non farebbe il tagliando subito. Secondo i bene informati sta aspettando due cose. Prima di tutto le elezioni regionali in Umbria: una sconfitta come quella rimediata in Liguria indebolirebbe ancora di più il Movimento Cinquestelle, anche nel rapporti di forza con il Pd. Anche in Sardegna, dove i dem, che pure hanno preso quasi il doppio dei voti rispetto ai pentastellati, esprimono tre assessori, appena uno in più del movimento. Se il risultato non sarà buono, anche nella Giunta sarda potrebbe essere necessario un riequilibrio tra i partiti più rappresentativi. In secondo luogo Todde attende la celebrazione del congresso del suo partito. «Stiamo cambiando pelle», ha detto di recente, «quando si affronta un percorso di costituente, prima di fare alleanze strutturali, dobbiamo pensare a chi si è e a quale percorso si intenda veramente intraprendere».

Nell’Isola, la sanità è un’emergenza. A più riprese sono arrivate sollecitazioni dall’opposizione, ma anche dalla stessa maggioranza, per prendere in mano la situazione. La prima cosa da mettere in campo, su questo sono tutti concordi, sarebbe il commissariamento delle aziende sanitarie. Bartolazzi ci ha pure provato, prima con una bozza di disegno di legge trapelata ma mai approvata nemmeno in Giunta. Poi con un secondo ddl: questo sì, licenziato dall’esecutivo, ma mai arrivato in commissione Sanità perché nessuno in maggioranza ne ha condiviso il contenuto. All’ultimo vertice sulla Sanità il Campo largo ha delegato i commissari di maggioranza della sesta di riscriverlo. Ma il gruppo di lavoro incaricato non si è ancora riunito.

Nel Pd

La verità è che, nell’agenda delle emergenze, la priorità è stata data alle Aree idonee e il disegno di legge per il commissariamento delle aziende sanitarie è finito in coda ed è ancora tutto da riscrivere e definire.

Il futuro rimpasto non coinvolgerà solo Bartolazzi e il M5S. Nelle prossime settimane il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini potrebbe prendere la decisione di lasciare la segreteria regionale del partito, mentre Giuseppe Meloni (vicepresidente della Regione e assessore al Bilancio) potrebbe rinunciare alla presidenza. Se alla guida del Pd dovesse arrivare un nome indicato dalla corrente dei Riformisti, questo imporrebbe probabilmente un riequilibrio nella attuale delegazione degli assessori. Di certo, la corrente più a sinistra del partito chiede di essere rappresentata.

RIPRODUZIONE RISERVATA