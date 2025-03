Bartolazzi: «Non me ne vado, cambio la sanità» 

Del suo passato da rugbista, Armando Bartolazzi ha conservato l’attitudine a lanciarsi nelle mischie con una certa spericolatezza: e anche se ora sono solo mischie verbali, possono essere comunque molto dure. «Ci sono state strumentalizzazioni, in politica ci sta», ragiona l’assessore alla Sanità (che a breve festeggerà un anno in Giunta), all’indomani del voto del Consiglio regionale sulla riforma che apre ai commissariamenti delle Asl: «Ma mi dispiace che la definiscano una leggina, lontana dai problemi dei sardi. Io credo invece che ci aiuterà molto».

Quindi sbaglia chi dice che è una legge che lei ha subìto?

«Del tutto. È un testo a cui ho contribuito attivamente, condiviso con la maggioranza e la presidente».

Però sembra finalizzato solo a commissariare le Asl.

«Non è vero. Se si va a leggere l’articolato in maniera dettagliata, si vede che la legge fa molte cose importanti».

La più importante?

«Consentirà di definire le missioni specifiche di ciascun ospedale, secondo un modello nord europeo. In Svezia c’è l’ospedale specializzato sull’oculistica, sul torace, l’oncologico e così via: lavorano H24, con grande efficienza».

Qui non siamo in Svezia.

«Certo, per tante ragioni, a partire dal contesto orografico. Ma l’idea che ogni ospedale debba fare tutto è antieconomica e crea inefficienze».

Come si fa a definire la vocazione di un ospedale?

«Si parte dall’analisi delle esigenze della popolazione che afferisce a ogni struttura. Prenda il Sulcis: popolazione anziana, molti pazienti ortopedici spesso però dirottati a Cagliari. Definire una missione può voler dire che in uno dei due ospedali avremo una chirurgia forte, con numeri tali da attirare medici da Cagliari o altrove; l’altro potrà curare soprattutto la riabilitazione, anche con un reparto di ortogeriatria. Non sarebbero più solo ospedali di smistamento».

Sulle liste d’attesa, invece, la riforma non incide.

«Non sono d’accordo neanche su questo. La legge individua tre centri regionali di riferimento: prevenzione, riabilitazione, malattie mentali-dipendenze. Il centro per la prevenzione, col relativo dipartimento, coordinerà la rete dei dipartimenti omologhi nelle Asl, per portare la prevenzione nel territorio. Facciamo l’esempio della prevenzione oncologica, quella che punta alle diagnosi precoci: tante prestazioni (ecografie, visite senologiche eccetera) possono essere spostate sul territorio, alleggerendo sia gli accessi al pronto soccorso, sia le liste d’attesa negli ospedali».

Basterà a garantire prestazioni in tempi ragionevoli?

«Ci sono anche altre criticità, come il Centro unico di prenotazione, oggi non razionalizzato al meglio. Restando all’oncologia, credo che le relative prenotazioni debbano uscire dal Cup, e le prescrizioni non debbano passare sempre dai medici di famiglia (così alleggeriamo anche loro): lo specialista farà la prescrizione e si passerà alla prenotazione. Oggi ci sono passaggi ridondanti, che costringono i cittadini a girare come pacchi postali».

A proposito di medici di famiglia, perché non si riesce a colmare le carenze?

«Il problema esiste in tutta Italia. Noi intanto abbiamo equiparato le borse di specializzazione in medicina generale alle altre, portando il compenso da 11.800 euro all’anno a oltre 25mila. Però è un ruolo che resta poco attrattivo, specie quando bisogna girare cinque o sei paesini per avere il numero adeguato di pazienti. Abbiamo tamponato l’emergenza richiamando in servizio alcuni pensionati, ma questa cosa ce l’hanno impugnata».

Non ci sono altri rimedi?

«Stiamo facendo varie cose: anzitutto ragioniamo coi sindaci per avere, in alcuni centri, la “casa del dottore”, così chi andrà lì non dovrà pagarsi un affitto. Poi sono quasi pronte le delibere per sburocratizzare il lavoro dei medici di medicina generale, che per un terzo consiste nel riempire fogli. A partire dai piani terapeutici e le prescrizioni per i pazienti cronici: per i panni di un ultraottantenne incontinente può bastare una prescrizione all’anno, anziché farlo tornare più spesso a intasare la sala d’attesa del medico di base».

Torniamo alla riforma. Perché avete voluto insistere sull’ospedale dei bambini?

«Mettere in una sola struttura tutte le competenze relative ai bimbi è banale buon senso e per questo è diventato un progetto-bandiera della coalizione. Il motivo è semplice: per non trasformare bambini e genitori in pacchi che girano dal chirurgo al neonatologo a chissà chi. Poi forse non è stata compresa bene l’opportunità di avere un Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ndr ). Solo due regioni ne sono prive: Sardegna e Calabria».

A cosa serve averne uno?

«Anzitutto per portare direttamente al letto del malato le terapie innovative».

Negli ospedali ordinari non si può?

«No, perché non c’è la ricerca. L’Irccs comporta molti vantaggi perché si inserisce in una rete nazionale di ricerca. Per ottenerlo servono determinati parametri, e in Sardegna abbiamo ottime possibilità sulla genetica della popolazione e le malattie rare, che purtroppo qui sono un po’ meno rare. Sono ottimista, perché abbiamo scienziati di fama mondiale non valorizzati. Qualcuno, in pratica, ha i numeri per fare un Irccs da solo».

Può fare qualche nome?

«Per esempio Francesco Cucca, genetista dell’Università di Sassari. La mia idea è legare il percorso dell’ospedale dei bambini agli studi di genetica e malattie rare, coinvolgendo anche Sardegna Ricerche».

Lei parla di eccellenze non valorizzate, ma a volte dà l’idea di non ritenere di grande valore la sanità sarda.

«Tutta colpa di quando ho definito un ologramma il Cancer center del Businco. Ma non era un’offesa: ologramma è qualcosa che appare ma non è. Un vero Cancer center ha la ricerca, applica le terapie innovative, osserva tutte le linee guida ministeriali: comprese quelle, per dirne una, sulla contestualità tra l’operazione che asporta il cancro al seno e la ricostruzione mammaria. In Sardegna invece spesso tra le due fasi passano sei mesi».

E perché?

«Non certo perché i medici non conoscano le linee guida, ma perché al momento dell’intervento sul tumore non c’è in sala operatoria anche il chirurgo plastico».

Quindi è un problema organizzativo?

«Esattamente. Ho grande considerazione dei medici che lavorano al Businco, e in generale in Sardegna. Abbiamo carenze di organizzazione, non di competenze».

A parte la battuta sull’ologramma, lei ne ha fatto altre su cui si è discusso. A partire dal paragone con Rombo di tuono. Se n’è pentito?

«Non ho mai detto di essere il Rombo di tuono della sanità: semplicemente, di fronte alle perplessità sul mio arrivo da Roma, risposi che le malattie sono uguali in Sardegna e altrove, e come battuta aggiunsi che mi auguravo di fare così bene qui da essere un giorno ricordato come Riva. Così come non ho mai detto di voler combattere la Lingua blu con l’azoto liquido: ma le pare che uno che dice tutte queste fesserie venga inserito, dalla comunità scientifica internazionale, tra i “top italian scientists”?»

Pensa che qualcuno fosse prevenuto, nei suoi confronti, per la sua provenienza?

«Forse un po’ sì. Lo capisco, anch’io magari avrei storto il naso davanti a una Giunta del Lazio con un assessore di un’altra regione. Io gestisco metà del bilancio regionale. Però posso dire che non ho interessi personali di alcun tipo. In assessorato non ho messo nessuno, neppure il gatto».

Si dice però che dopo questa riforma potrebbe essere sostituito. Si sente in partenza o è qui per restare?

«Sono assolutamente qui per restare, se mi fanno fare le cose. Che io debba essere sostituito l’ho letto sui giornali, mai sentito da altre parti».

Quindi ritiene di godere ancora della fiducia della presidente Todde?

«Sì. Poi so che in politica possono succedere tante cose, ma non me ne curo. Vede, ho due bambini piccoli, e in questo ruolo ci rimetto anche economicamente: però mi piacciono le sfide. Non sono attaccato alla poltrona, se la maggioranza non avesse più bisogno di me non farei drammi».

Non la preoccupa il fatto che i sindacati, anche i più vicini al centrosinistra, boccino la riforma?

«Ci parlerò, credo che la legge possa essere spiegata meglio, e si capirà che non sono stati ignorati i problemi dei cittadini. Tra le altre cose, abbiamo risolto le sperequazioni salariali tra il Brotzu e altri ospedali; e il percorso degli Irccs porterà anche più fondi alla sanità regionale, a vantaggio di chi ci lavora e dei pazienti».

Ora si apre la fase dei commissari nelle Asl. Sono davvero necessari?

«Devo dire che, su certe istanze, non ho visto una risposta pronta dai direttori generali, che sono i veri ruoli politici nella sanità. Io trovo aberrante che la politica decida il nome di questo o quel primario, mentre sui ruoli gestionali è un altro discorso».

Ma chi sceglierà i nuovi manager? Lei, la presidente, la maggioranza?

«Tutti insieme. L’importante è che si scelga per competenze, non per appartenenze».

