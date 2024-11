Bartolazzi, la bufera continua Cisl e Lega contro l’assessore  

Ogni giorno che passa, sembra complicarsi la gestione della sanità nell’Isola. Un «quadro di generale sfacelo» a cui «la politica – incalza Pier Luigi Ledda, segretario generale della Cisl – dovrebbe dare risposte organiche», anziché «creare ulteriori malumori tra gli operatori o, peggio, sfiducia nei cittadini-pazienti». L’affondo è di peso e porta dritti ad Armando Bartolazzi che ha definito «ologramma» il Businco di Cagliari. Contro l’assessore è scoppiata una bufera, per nulla finita.

La prospettiva

Alla Giunta di Alessandra Todde la sigla confederale ha dato credito. Da subito. Ledda lo ricorda. «Abbiamo accolto con interesse la proposta arrivata dalla presidente di un incontro mensile con le organizzazioni sindacali sulle tematiche più importanti». Tra cui la sanità. Ma convocazioni non se ne sono viste. «Noi – fa notare il segretario – siamo sempre propositivi e costruttivi. Occorre però pervenire a tempestive scelte. Atti di cambiamento necessari a fare uscire la sanità dall’emergenza. In assenza, non esiteremo a mobilitarci per avere più risposte organiche, che i sardi attendono da tempo, e meno accuse che non giovano a nessuno».

La lettura

Proprio sul “caso Businco” che tiene banco, Ledda ammonisce: «È solo la punta dell’iceberg. Se la sanità cagliaritana scoppia, è anche perché, gradualmente, c’è stato un depotenziamento e un depauperamento dei servizi sanitari nel resto del territorio, a cominciare da Sassari». Ledda richiama pure i recenti dati diffusi dalle Acli, secondo cui «sulle prestazioni convenzionate il 60 per cento delle risorse regionali viene assegnato al Centro-Sud dell’Isola». Osserva il numero uno della Cisl: «Non è una questione campanilistica, ma di riequilibrio e ridistribuzione, che può influire negativamente sulle lunghe liste d’attesa nelle strutture pubbliche del Cagliaritano».

I numeri

La Giunta, giovedì, con l’assestamento di bilancio ha stanziato 195 milioni per il 2024 e quasi 198 sul triennio 24-26. «Una straordinaria iniezione di risorse e un’occasione per chiudere partite annose», ha detto l’assessore. La Cisl indica le emergenze su cui intervenire: «L’Isola è quartultima in Italia per efficienza e dotazione sanitaria. Il 12,3 per cento dei sardi rinuncia alle prestazioni a causa di strutture pubbliche inefficienti, costi eccessivi e lunghe liste d’attesa. Manca il personale sanitario» e quello in servizio è insoddisfatto, «spesso per i carichi di lavoro eccessivi e le limitate opportunità di crescita professionale. Tutti fattori – conclude Ledda – che influiscono sulla qualità dell'assistenza fornita ai pazienti».

Caso Businco

Sull’ospedale di Cagliari definito da Bartolazzi «una struttura oncologica di fatto non esiste», la Lega interviene a gamba tesa, sebbene il partito di Salvini, che insieme al Psd’Az ha governato la sanità sarda negli ultimi cinque anni, abbia più di una responsabilità nella crisi attuale. Scrive il consigliere regionale Alessandro Sorgia: «Le competenze e l’impegno dei medici che lavorano al Businco sono conosciute da tutti noi. A loro va la nostra solidarietà, a cominciare dal direttore Luigi Mascia». Anche il deputato Dario Giagoni se la prende con Bartolazzi: «Ci ha abituati ad esternazioni infelici e fuori luogo, ma questa volta si è superato in peggio. Mi auguro che la presidente Todde intervenga per condannare quanto affermato dal suo assessore».

