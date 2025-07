Bartolazzi fa tappa al San Francesco 

Ieri visita a Nuoro dell’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, mentre a Cagliari la presidente Alessandra Todde ha incontrato i sindaci della Barbagia Mandrolisai sulla quarta base dell’elisoccorso a Sorgono. Bartolazzi si è confrontato con il commissario della Asl 3, Angelo Zuccarelli, e con i dirigenti dell’ospedale San Francesco sulla situazione dei reparti: la più critica è in Ortopedia dove nei turni notturni del fine settimana non è possibile garantire l’assistenza. In difficoltà c’è anche Neurochirurgia. «Sono allo studio possibili soluzioni», ha detto Bartolazzi annunciando che entro metà mese la situazione di Ortopedia dovrebbe normalizzarsi.

Nel pomeriggio a Cagliari emerge la volontà della Giunta regionale di garantire al centro Sardegna un servizio che fronteggi le emergenze sanitarie e superi le difficoltà viarie, con migliori tempi d’intervento. Soddisfatti i sindaci che avevano indirizzato a Todde una lettera per chiedere, insieme ai Comuni del Barigadu, di «rafforzare gli sforzi per avviare in tempi brevi l’elibase». «Apprezziamo la sensibilità mostrata dalla presidente Todde - dice il sindaco di Sorgono Franco Zedde - ci ha rassicurato che gli impegni della Regione saranno mantenuti. Attendiamo fiduciosi le risorse, il dialogo con Areus è ottimo». Dice il sindaco di Teti Costantino Tidu: «È una battaglia per il diritto alla salute, siamo coesi per un servizio di vitale importanza. L’incontro si è rivelato fondamentale per confermare che il territorio avrà ciò che da anni rivendica». (g. i. o.)

