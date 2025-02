Bartolazzi, dopo l’ultima gaffe il caso finisce in Parlamento 

«La nostra sanità è la peggiore d’Italia», anzi, qui capitano «cose molto gravi, che manco in Sudan si osservano, come il caso di una bambina con l’appendicite trasferita da Sassari a Cagliari». Infine, a conclusione di un intervento di dieci minuti in Aula per perorare la riformina «che risolvendo l’organizzazione e la governance» del sistema, «risolverà con effetto domino tutti i problemi», ecco «l’augurio a tutti di poter risorgere in un mondo migliore, in una regione dove, se porti un figlio all’ospedale per una tonsillite o una tonsillectomia, ne esce vivo». Il riferimento è a una tragedia immensa successa venti giorni fa al Civile di Alghero, dove una bimba di 8 anni, Natalie Tanda, di Villanova Monteleone, è morta in seguito alle complicanze di un intervento chirurgico.

Armando Bartolazzi è recidivo (aveva definito l’Oncologico di Cagliari un ologramma), e stavolta le pesanti critiche rivolte alla Sanità che lui – planato dalla Capitale «dopo un percorso senza precedenti: dalla borgata più difficile al Governo, passando per l’Istituto Tumori Regina Elena di Roma, per Harvard University e per il Karolinska Institute» (parole sue) – guida da un anno, non solo fanno infuriare i “colleghi” medici sardi, ma finiscono in Parlamento, oggetto di un’interrogazione al ministro della Salute presentata dal deputato di Forza Italia Pietro Pittalis.

L’interrogazione

«Sul grave e triste episodio al quale ha fatto accenno l’assessore Bartolazzi la Procura di Sassari ha avviato un’inchiesta ancora in corso per chiarire le cause del decesso», avverte Pittalis nella richiesta a Schillaci di acquisire «elementi utili a verificare la situazione del sistema sanitario della Sardegna, al fine di deprecare le accuse di inefficienza e inadeguatezza rivolte verso il personale medico e paramedico operante nelle strutture sanitarie della Sardegna». E ancora: «L’uso speculativo di un simile dramma per fini politici appare inaccettabile, getta fango sull’intero sistema sanitario regionale e scredita l’operato di tutti gli operatori sanitari della regione».

L’Ordine

«Inaccettabile» anche per l’Ordine dei medici di Sassari. Interviene il vicepresidente Nicola Addis al posto del presidente Salvatore Lorenzoni, consulente di parte medico-legale. «Inaccettabile l’esternazione dell’assessore, corrispondente a un giudizio di condanna, in una fase in cui le indagini, sui diversi fronti, sono appena iniziate. Ancora meno accettabile se si considera che l’assessore è un medico, tenuto deontologicamente al rispetto dei colleghi, nonall’espressione di giudizi gratuiti e al momento privi di fondamento in un senso o nell’altro». Inoltre, «è ancora meno accettabile in quanto proveniente dalla massima autorità sanitaria della Regione, in spregio non solo del dolore della famiglia e degli stessi operatori sanitari, ma anche del clima che si vive in questo particolare momento storico, in cui è forte il dibattito su tematiche come depenalizzazione dell’atto medico e aggressioni ai sanitari; con il rischio di fomentare comportamenti di chi, a differenza dell’assessore, spesso non ha gli strumenti per valutare serenamente le condizioni in cui si verificano determinati episodi».

Fonti vicine all’assessorato fanno sapere che «non c’è nessuna volontà di scontrarsi con l’Ordine dei medici o di denigrare il personale sanitario, Bartolazzi voleva solo rimarcare il fatto che è intollerabile che in Sardegna possano succedere certi episodi».

La difesa

Lo hanno difeso in pochi Bartolazzi, il consigliere di Uniti per Alessandra Todde Giuseppe Frau, componente della commissione Sanità e medico – che parla di «attacchi strumentali e poco opportuni» – e il gruppo M5S. Mutismo imbarazzato da tutti gli altri esponenti della maggioranza.

In una nota, i pentastellati dicono che «mentre la Giunta mette mano al disastro sanitario ereditato dal centrodestra, la minoranza in Consiglio regionale continua ad indicare il dito anziché guardare la luna. Lasciamo ad altri le polemiche perché questa maggioranza, con il M5S in testa, vuole restituire ai cittadini la salute che meritano».

La senatrice del M5S Sabrina Licheri si rivolge direttamente a Pittalis: «Dovrebbe occuparsi in Parlamento dei problemi che riguardano i sardi, anziché dedicare il suo tempo a interrogare ministri su cosa dichiarano esponenti della Giunta Todde. Consiglierei al collega di guardarsi in casa, visto che il presidente del Molise, in quota FI, è stato appena indagato per corruzione».

