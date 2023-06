Barruxiu, strada distrutta e diffida 

Da quando sono cominciati i lavori per la costruzione della cabina elettrica di Enel distribuzione nella zona di Barruxiu, la strada che consente a quindici famiglie e ai proprietari di diversi terreni agricoli di raggiungere il paese è diventata un campo minato. Le buche disseminate lungo il percorso non si contano neppure e il rischio per i residenti di danneggiare le proprie auto è sempre dietro l’angolo. Di recente l’Enel ha incaricato una ditta specializzata per riparare la strada, ridotta in quello stato dal passaggio dei mezzi pesanti diretti alla cabina in costruzione, ma i lavori sono stati eseguiti in maniera approssimativa e incompleta.

La petizione

Gli abitanti della zona, per risolvere questa situazione che va avanti da quattro mesi, hanno anche avviato una raccolta firme, e chiedono al Comune di intervenire. “Chiediamo solamente che questa strada venga riparata – dicono i residenti -, per il momento basterebbe che le buche più grandi venissero riparate, con un greder l’intervento verrebbe concluso in pochi giorni. Sentendo gli operai che stanno lavorando alla costruzione della cabina, il resto della manutenzione della strada spetterebbe al Comune e non all’Enel, e che in ogni caso nessun intervento verrà realizzato prima di dicembre: questa strada rappresenta per noi un grande disagio, non possiamo aspettare altri sei mesi».

In Consiglio

La strada di Barruxiu era stata anche oggetto di una interrogazione presentata in Aula dai consiglieri del gruppo Siamo Pula, composto dalla capogruppo Ilaria Collu, Angela Mascia, Emanuele Farneti, Marco Sarais e Claudia Casula. «Alcune strade sono rimaste fuori dal programma di manutenzione delle strade rurali del Comune, una per tutte è quella che si trova in località Barruxiu, nonostante le continue segnalazioni e le lamentele di chi sopporta da troppo tempo disagi non più tollerabili nulla è stato fatto. È fondamentale agire immediatamente sia per la messa in sicurezza del tratto in sé sia per l’incolumità di tutti coloro che fruiscono della zona».

La Giunta

La vice sindaca Elisabetta Loi nei giorni scorsi ha inviato una lettera di diffida all’Enel affinché faccia riparare la strada, e in seguito ha effettuato un sopralluogo con i tecnici della società e della ditta che aveva eseguito le prime riparazioni per toccare con mano il problema: «I lavori non sono stati realizzati come ci aspettavamo e sono pure incompleti, la strada prima dell’apertura del cantiere per costruire la cabina non era nelle condizioni in cui si trova oggi, l’Enel si è presa l’impegno di intervenire subito”.

La società del Gruppo Enel conferma l’impegno, ma – al momento – non c’è una data di inizio degli interventi di sistemazione della strada: «I lavori di ripristino sono di nostra competenza e provvederemo a realizzarli a breve».

