Barrono alla Corte suprema 

Il giudice Luis Roberto Barrono è stato eletto nuovo presidente della Corte suprema brasiliana per i prossimi due anni. Sostituirà l'attuale presidente, Rosa Weber. Barroso entrò nella Stf nel 2013. In qualità di giudice della Consulta ha pronunciato importanti decisioni contro l'invasione delle terre indigene. Da avvocato, Barroso si occupò della difesa in Brasile dell'ex membro dei Proletari armati per il comunismo Cesare Battisti, attualmente in carcere dopo essere stato estradato in Italia durante il governo di Jair Bolsonaro.