Barriere per una strada più sicura 

Sulle strade cittadine la vita è a rischio ogni giorno. Sebbene lo scorso anno il Comune ha realizzato diversi attraversamenti pedonali rialzati, compreso quello in viale Pirastu dove nel 2022 ha perso la vita Beatrice Ubaldi, tanto ancora c’è da fare per far salire l’ascensore della sicurezza. Ecco perché l’ente ha pianificato un altro intervento, analogo nei numeri e nei costi (47mila euro) al precedente, sul reticolato urbano, tra centro e litorale. «Lo stato dell’assetto viario urbano, su alcune strade, rende incerta l’utilizzazione dell’attraversamento pedonale, anche in considerazione delle alte velocità di transito degli autoveicoli e la scarsa attenzione posta a volte dagli automobilisti».

Le novità

In Giunta è stato Vincenzo Nieddu, assessore comunale dei Lavori pubblici, a illustrare il nuovo piano sicurezza per le strade. Sette gli attraversamenti pedonali rialzati annunciati: viale Santa Chiara, all’altezza dell’incrocio per il quartiere di Santu Micheli, via San Gemiliano, fronte giardino Zen, via Baccasara (Cantina sociale), lido di Orrì (fronte bar Orrì), via degli Agrumeti-San Lussorio, in prossimità dell’incrocio per l’aeroporto, via Foddeddu, all’altezza dell’incrocio di via Tirso e infine all’altezza dell’incrocio per il percorso alternativo lungo la viabilità per Orrì. «Da anni - ha sottolineato l’esponente dell’Esecutivo Ladu - l’amministrazione comunale sta portando avanti la realizzazione di interventi utili al raggiungimento di un alto livello di sicurezza stradale sul territorio per garantire una migliore fruibilità della strada sia agli automobilisti che ai pedoni». Nieddu ha rievocato le attività messe in campo: «Negli ultimi anni sono stati programmati e realizzati interventi di tipo strutturale sotto il profilo viario in alcune strade ad alta densità di traffico veicolare e pedonale del centro abitato».

Più sicurezza

Ma evidentemente tutto questo non è stato sufficiente a cancellare i pericoli. «Tutt’ora - ha voluto precisare Nieddu - sussistono situazioni che necessitano della regolamentazione e disciplina della circolazione dei mezzi, coerente con la destinazione residenziale dell’area e che determini e garantisca la tutela più ampia possibile agli utenti deboli della strada che transitano nelle localizzazioni interessate, in primis ai bambini, agli anziani e ai soggetti diversamente abili».

Nella speranza che a cambiare sia soprattutto il senso civico delle persone.

