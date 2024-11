Barriere paramassi sul costone a rischio frane 

Adamo Pili ha preso possesso del Comune di Cardedu. Il commissario straordinario, accorso al capezzale dell’ente rimasto senza guida politica dopo la sfiducia al sindaco Giacomo Pani, si è insediato approvando alcuni progetti che ha trovato nel cassetto. Il più significativo è quello sulla sistemazione del versante di Scala ’e Danieli. Qui servono interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico, con la stabilizzazione del pendio con disgaggio e posa di reti e barriere paramassi. Il commissario con pieni poteri di Giunta e Consiglio ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica che annuncia lavori per 300mila euro, risorse finanziate il 21 dicembre 2022.

Pili, che ha preso in mano le attività amministrative insieme alla segretaria Giovannina Busia e al personale dipendente, ha approvato anche atti di minor entità, come alcune variazioni al bilancio. Lo scorso ottobre, su indicazione dell’assessore degli Enti locali, Francesco Spanedda, ha preso le redini del Comune orfano del Consiglio eletto tre anni fa dopo che il 4 settembre tre componenti della maggioranza (tra i quali due assessori) e quattro dell’opposizione avevano sfiduciato il sindaco. Pili traghetterà l’ente verso le elezioni amministrative, che si terranno presumibilmente a tarda primavera.

