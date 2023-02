Barriere nei fondali  per bloccare la pesca a strascico  

Il fondale dell’Area marina protetta del Sinis è blindato. Per fermare i predatori del mare sono stati posizionati sessanta dissuasori a circa 35 metri di profondità. Un modo per impedire la pesca a strascico e salvaguardare l’ambiente e la pesca artigianale. Le barriere impediranno l’avanzata eventuale di reti trainate su fondale, pratica illegale. Il progetto, coordinato dalla Fondazione Medsea insieme al Flag Pescando, in collaborazione con l’Area marina, è stato finanziato da Argea per 300 mila euro. Si tratta del primo esempio di questo tipo nell’isola.

«La pesca a strascico è tra i tipi di pesca che arrecano maggiore danno ai fondali - spiega Francesca Frau responsabile dei progetti a mare della Fondazione - Le reti dello strascico hanno la capacità di rimuovere tutto quello che c’è nel fondale come gli habitat protetti, indispensabili per il nostro mare: dopo che tutto questo viene rimosso, non ha la capacità di rigenerarsi e non viene più recuperato». «Puntiamo molto sul messaggio culturale del progetto - aggiunge Sandro Murana, presidente del Flag - Abbiamo basato la nostra strategia sull'idea che gli operatori della pesca artigianale costituiscano i primi veri difensori del nostro mare». ( s.p. )

