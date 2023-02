Barriere in un tratto di lungomare 

Cinquanta metri di barriere, quasi una sorta di ringhiera tra il molo Brin e il molo Vecchio proprio di fronte alla rotatoria, per proteggere la pista ciclabile che risulta troppo a ridosso del mare. I lavori di installazione dei parapetti, sull’ultimo tratto di lungomare ad essere stato completato, sono andati avanti per tutta la giornata di ieri e, come conferma l’assessora ai lavori pubblici Antonella Sciola, serviranno a mettere in sicurezza soprattutto i ciclisti in quel preciso tratto del percorso privo di passerella in legno sul mare. Tutta l’area è ancora in “affido” al Comune che la riconsegnerà alla Capitaneria e all’Autorità di sistema portuale quando riterrà definitivamente conclusi i lavori. L’idea di barriere protettive lungo tutto il lungomare (non previste però nel progetto originale), era stata valutata all’indomani dell’inaugurazione; a parte il tratto interessato, non si prevede, per ora, l’installazione delle protezioni fino all’ex ponte di ferro. (v.m.)

