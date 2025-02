Barriere e disagi: la città non è a misura di disabile 

Barriere invisibili, disagi reali. Quando decenni fa a Monserrato fu pensato il sistema di marciapiedi, non si pensò proprio a tutti: sono diverse le strade in cui la combinazione tra banchina stretta e palo dell’illuminazione pubblica al centro rende le passeggiate un percorso a ostacoli. Ma se per la maggior parte delle persone camminare a zig-zag non costituisce un problema insormontabile, altrettanto non si può dire per chi ha difficoltà a deambulare. Per chi gira in carrozzina, ogni uscita rischia di trasformarsi in un’avventura, e non in senso positivo.

Le vie “incriminate”

L'elenco delle strade in queste condizioni è ampio. Pali ingombranti si trovano in via San Lorenzo, via Decio Mure, via Volta, via Messico, piazza Perù, via Villacidro, via Riu Mortu, via Zuddas, via Monte Linas. Paradossalmente, anche in corrispondenza di parcheggi riservati ai disabili. E anche in altre vie in cui i lampioni non disturbano il passaggio, perché radenti alle pareti, si presentano altri ostacoli: è il caso, per esempio, di via San Gottardo e via Tito Livio, dove lo stesso problema è causato dai cartelli stradali.

«Se i pali della luce sono posizionati proprio al centro, provando a passare da una parte c'è il pericolo di cadere giù, mentre dall’altra si rischia di farsi male strisciando sul muro. Se poi dovesse capitare di trovare altre persone di fronte, che siano normodotati, anziani o addirittura passeggini, diventa un macello», spiega Cristian Martis, che utilizza una carrozzina elettrica per spostarsi. «Raramente uso i marciapiedi, perché nella maggior parte se sali poi non sai se puoi scendere. Corro rischi io, che ho una carrozzina elettrica figuriamoci una normale».

Si sposta in sedia a rotelle, e conosce il problema, anche Antonio Casula. «Una volta sono stato fermato dai carabinieri perché circolavo in strada, mi hanno detto che era pericoloso», racconta. «Ma se i marciapiedi sono occupati da pali e ostacoli vari, o dalle persone che aspettano l’autobus e non si spostano, come facciamo a passarci? Oltretutto», conclude, «spesso non ci sono scivoli in grazia di Dio per scendere dal marciapiede».

Buche e gradini

Buche e gradini rialzati contribuiscono a esacerbare i disagi, che non riguardano soltanto persone con disabilità, ma anche chi ha subito un infortunio e utilizza le stampelle, chi si aiuta con un deambulatore, chi porta in giro i propri figli con il passeggino.

Il Peba, Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, è attualmente in fase di stesura in Comune. Una volta approvato, l’allargamento dei marciapiedi sarà una delle misure previste per garantire a tutti l’accessibilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA