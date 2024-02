Barriere di sicurezza nella banchina del traghetto 

Al fine di garantire la sicurezza nell’area portuale di Calasetta, in particolar modo della viabilità e dell’utenza che usufruisce dei collegamenti marittimi, a seguito delle richieste fatte in tal senso dall’autorità marittima, il responsabile dell’ufficio tecnico, ha disposto tramite affidamento diretto, lo spostamento delle barriere new jersey già presenti in altre banchine della struttura per posizionarle nella banchina dove ormeggiano i traghetti. La spesa impegnata ammonta a 976 euro, comprensivi di iva. Per velocizzare i lavori e stabilire nell’immediato le condizioni di sicurezza richieste, per chi deve transitare per accedere ai traghetti da e per Carloforte l’incarico è stato dato a una ditta locale. (s. g.)

