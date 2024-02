Barriere da abbattere, contributi per i privati 

Non solo nelle vie e piazze cittadine e negli edifici pubblici. Nelle bacheche del Municipio e sul sito istituzionale del Comune è stato pubblicato il bando per l'assegnazione dei contributi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. “La richiesta di contributo - spiega l’assessore Aldo Demontis - deve riguardare opere non ancora realizzate e la domanda deve essere presentata in bollo dal portatore di disabilità, utilizzando il modello disponibile negli uffici comunali che può essere scaricato anche dal sito internet del Comune di Macomer”. La richiesta dovrà essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, oppure trasmessa all'indirizzo Pec protocollo@pec.comune.macomer.nu.it, indicando come oggetto, "Domanda di concessione di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge 9 gennaio 1989..." La domanda deve essere presentata entro il primo marzo prossimo. A Macomer sono tanti i cittadini con disabilità, alcuni dei quali vivono quasi da prigionieri nella propria abitazione. (f.o.)

