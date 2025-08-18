VaiOnline
Viabilità.
19 agosto 2025 alle 00:32

Barriere, consigli e richieste in Municipio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non basta protestare per una situazione che oggettivamente è grave quanto critica per i portatori di handicap e neo genitori che quotidianamente sono costretti a fare le peripezie per poter passeggiare in città. Tutti infatti possono, entro venerdì 29, presentare eventuali osservazioni, istanze o suggerimenti prima della stesura definitiva del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, strumento che la Giunta Sanna intende adottare.

E infatti gli elaborati del Peba possono essere consultabili sul sito istituzionale del Comune dal 30 luglio ma anche negli uffici del settore Lavori pubblici e manutenzioni.

«L’obiettivo è quello di favorire il processo partecipativo delle parti interessate e renderlo disponibile al pubblico per la presa visione», si legge in una nota di Palazzo degli Scolopi.

Gli interventi previsti dagli amministratori riguardano ovviamente tutta la città e le frazioni «e le osservazioni, istanze o suggerimenti si possono presentare per iscritto e in carta semplice all’ufficio Protocollo del Comune o mediante Pec all’indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it», precisano dal Municipio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il vertice

Meloni, spiragli di luce: «Inizia una nuova fase»

La premier durante il meeting sottolinea: «Stiamo uniti, non esistono soluzioni facili» 
Cronaca

Olbia, morto col taser: indagati i carabinieri Nuovo caso a Genova

Inchiesta della Procura di Tempio, ipotesi di omicidio colposo 
Andrea Busia
1936-2025

L’ultimo saluto a Baudo tra centinaia di rose rosse

Nella camera ardente al Teatro delle Vittorie una lunga processione di vip e gente comune 
Personaggi

Marisa, regina di stile: nella vita ci vuole disciplina

L’estate della Berenson a Porto Cervo: non vivo nel passato, io un’icona? Quelli sono oggetti sacri 
Enrico Pilia
Maltempo

Una grandinata si abbatte sull’Ogliastra

Chicchi grandi come noci a Ussassai, alberi sradicati nel Campidano 
Napoli

Ucciso dal figlio della compagna

La vittima è un ispettore di polizia: il 21enne arrestato dopo una breve fuga 