Barriere, consigli e richieste in Municipio 

Non basta protestare per una situazione che oggettivamente è grave quanto critica per i portatori di handicap e neo genitori che quotidianamente sono costretti a fare le peripezie per poter passeggiare in città. Tutti infatti possono, entro venerdì 29, presentare eventuali osservazioni, istanze o suggerimenti prima della stesura definitiva del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, strumento che la Giunta Sanna intende adottare.

E infatti gli elaborati del Peba possono essere consultabili sul sito istituzionale del Comune dal 30 luglio ma anche negli uffici del settore Lavori pubblici e manutenzioni.

«L’obiettivo è quello di favorire il processo partecipativo delle parti interessate e renderlo disponibile al pubblico per la presa visione», si legge in una nota di Palazzo degli Scolopi.

Gli interventi previsti dagli amministratori riguardano ovviamente tutta la città e le frazioni «e le osservazioni, istanze o suggerimenti si possono presentare per iscritto e in carta semplice all’ufficio Protocollo del Comune o mediante Pec all’indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it», precisano dal Municipio.

