Barriere architettoniche, via libera ai contributi 

Vivere la propria casa senza ostacoli non è un lusso, è un diritto. Anche quest’anno il Comune ha aperto le domande per i contributi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, finanziati dalla Regione. L’obiettivo? Garantire maggiore autonomia alle persone con disabilità, aiutandole a coprire parte delle spese per rendere le abitazioni più accessibili.

Il sostegno economico riguarda sia le case costruite prima dell’11 agosto 1989 che quelle successive, con contributi fino a 7.101 euro per lavori interni o esterni.

Per chi rientra nelle prime due graduatorie (A e B), c’è anche la possibilità di accedere a fondi extra (Graduatoria C) in base all’Isee e al numero di beneficiari, con un massimo di 10 mila euro aggiuntivi. Per ottenere l’incentivo bisogna però rispettare alcuni requisiti chiave.

La persona richiedente deve avere una disabilità riconosciuta con difficoltà di deambulazione certificata dalla Asl, essere domiciliata nell’abitazione da modificare e non aver già iniziato i lavori. Se l’immobile non è di proprietà, serve il consenso del proprietario. La domanda va presentata entro il 3 marzo di quest’anno, utilizzando i moduli disponibili sul sito del Comune e applicando la marca da bollo.

