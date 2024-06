Barriere architettoniche, via al piano 

Anche Monserrato sta realizzando il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), per indirizzare i futuri investimenti per una migliore accessibilità degli edifici comunali e dei servizi pubblici ma anche per migliorare la sicurezza pedonale. Per farlo l'amministrazione comunale ha chiesto a tutte le persone potenzialmente interessate di fare le proprie segnalazioni sulle criticità compilando un apposito questionario che si trova all'interno dell'avviso pubblicato sul sito del Comune. Quella per l'approvazione dei Peba è una delle battaglie tanto care all'Associazione “Luca Coscioni”, che anche in Sardegna si batte affinché le amministrazioni comunali predispongano questo piano, che secondo l'associazione è l'unico veramente in grado di abbattere del tutto le barriere architettoniche e rendere in questo modo la vita delle persone con ridotta mobilità o con difficoltà motorie, molto più semplice. Non può che essere soddisfatta Laura Di Napoli, segretaria della cellula sarda della Coscioni, che aveva chiesto anche al Comune di Monserrato di predisporre i Peba: «Mi congratulo con il sindaco uscente Tomaso Locci che, dopo due legislature durante le quali i nostri appelli sono caduti nel vuoto, alla fine ha redatto il Peba. Meglio tardi che mai. Gli consiglio di collaborare con l'Associazione Luca Coscioni ed utilizzare l'app che permette ai cittadini di segnalare le barriere in pochi secondi invece di lunghissimi questionari che difficilmente verranno compilati».

RIPRODUZIONE RISERVATA