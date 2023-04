Barriere architettoniche, pronti 100mila euro  per i lavori nelle case 

Il Comune, utilizzando il finanziamento delle Regione per l’anno 2023, contribuirà con 90 mila alla realizzazione di opere per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati dove abitano persone con disabilità anche gravi. Sono state 21 le domande presentate nei termini fissati dal bando per accedere ai finanziamenti, e il settore Servizi alla persona e cittadinanza-ufficio politiche della casa che fa capo alla dirigente Valentina Tagliagambe, ne ha bocciato una per mancanza dei requisiti richiesti.

Il contributo non copre interamente la spesa ma integra le disponibilità delle famiglie con persone portatrici di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti che abitano in alloggi ovviamente privi delle opere necessarie per muoversi con la dovuta facilità. Si tratta di interventi finanziari regionali che annualmente si ripetono e che contribuiscono a limitare un problema ben più complesso che dagli alloggi interessa anche le numerose e pericolose situazioni in cui si trovano a combattere tutti i giorni le persone nelle vie e nei locali pubblici e privati della città dove muoversi con la carrozzina è un grosso problema. La situazione che riguarda in particolare il centro, è stata più volte segnalata ma per una serie di motivi consolidati nel tempo, non sembra facilmente risolvibile. Marciapiedi tagliati a metà dagli alberi e dai pali per l’illuminazione, ingombri di ogni genere a finire con l’occupazione di sedie e tavolini che continuano a stazionare nonostante l’emergenza Covid sia ormai cessata. Più volte gli interessati e le associazioni si sono lamentate anche dell’occupazione abusiva degli stalli riservati ai disabili ma la situazione non accenna a migliorare. Il contributo regionale è un aiuto, copre solo una parte della spesa delle persone che tutti i giorni si trovano ad affrontare sia per accedere più facilmente nelle proprie abitazioni che muoversi in città.

RIPRODUZIONE RISERVATA