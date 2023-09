Barriere architettoniche, è scontro 

«Siamo delusi dalla mancata collaborazione del Comune sull’abbattimento delle barriere architettoniche», dice Laura Di Napoli, presidente della cellula sarda dell’associazione Luca Coscioni, che anche nell’area metropolitana di Cagliari si batte per far approvare alle amministrazioni comunali i Peba (Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche). «Abbiamo scritto a Ignazio Tidu, presidente della Commissione consiliare Urbanistica e delegato alle politiche sociali della Città metropolitana, per lavorare con noi all’approvazione del Peba, ma non abbiamo ottenuto nessun risultato», dice Di Napoli, che cita l’esempio di Quartucciu: «Ha chiesto i fondi europei, ora stanno sistemando alcune aree e collaborano con noi. Vorremmo che anche Monserrato lo facesse».

La mappa

La presidente del ramo sardo dell’associazione Luca Coscioni cita alcune strade dove sono presenti barriere architettoniche sotto forma di marciapiedi con bordo alto e dislivelli: «Giusto per citarne alcune, si trovano in via Cesare Cabras, dove c’è uno spartitraffico pedonale dissestato, in via San Fulgenzio (parliamo del marciapiede senza scivolo), in via San Lorenzo, nei pressi del Comune, anche in questo caso marciapiede con bordo alto». Nonostante in città ci siano alcuni scivoli, secondo Di Napoli non bastano: «Devono esserci ovunque ci siano strisce pedonali». Interviene anche Andrea Zucca, consigliere di Pauli Monserrato-La Svolta, primo firmatario nel 2017 di una mozione approvata in Consiglio: «Da allora sono stati fatti tanti lavori, compresi i marciapiedi, ma molte barriere ci sono ancora». Dice la sua anche l’ex assessora Tiziana Mori, attuale candidata sindaca: «Tante strade presentano dislivelli e buche».

Il chiarimento

Replica Tidu: «Le politiche sociali nella Città Metropolitana non hanno competenza per l’eliminazione delle barriere architettoniche, spetta ai Lavori pubblici. Non risulta che Di Napoli abbia mai chiesto un incontro, ma qualora lo desiderasse sono disponibile ad incontrarla».

Precisa che dal 2016 la Giunta con l’assessore ai Lavori pubblici «e me come presidente di Commissione, siamo intervenuti e stiamo intervenendo per la messa in sicurezza di marciapiedi, strade e piazze, per l’eliminazione delle barriere. Dal 2016 a oggi, sono stati spesi più di 4 milioni e mezzo e pochi mesi fa ci siamo aggiudicati 20.000 euro per abbattere le barriere. I lavori sono già appaltati e a breve saranno realizzati, con fondi di bilancio. Per eliminare completamente le barriere che ci sono da oltre 30 anni, ci vogliono soldi e tempo».

