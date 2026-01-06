Barriere architettoniche, Comune nel mirino 

«Il silenzio del Comune di Monserrato sul Peba è grave e ingiustificabile». Questo l’attacco di Gabriele Casanova, coordinatore della Cellula Sardegna dell’associazione Luca Coscioni che a ottobre aveva chiesto formalmente lumi sullo stato di avanzamento del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Dopo due mesi e mezzo – il termine previsto dalla legge è di trenta giorni – nessun riscontro è stato però fornito, sollevando i dubbi dell’associazione: il piano, adottato in Consiglio lo scorso aprile, è davvero già finanziato e in fase di attuazione come dichiarato dall’amministrazione?

L’attacco

«A fronte di dichiarazioni pubbliche su fondi e avanzamenti, non esiste oggi alcuna documentazione accessibile che consenta di capire se e come il piano stia procedendo». A fargli eco è Giulia Giglio, anche lei coordinatrice della Cellula: «L’accessibilità non è un tema astratto. Riguarda strade dissestate, marciapiedi impraticabili e percorsi insicuri che colpiscono ogni giorno persone con disabilità, anziani, bambini e famiglie. Il presidio davanti al Municipio», riferimento al sit-in del 29 dicembre, «ha reso evidente una condizione che incide sulla sicurezza e sulla mobilità quotidiana».

Dall’associazione concludono: «Il Peba non può essere trattato come uno slogan privo di riscontri. È uno strumento di giustizia urbana e sicurezza collettiva. Chiediamo risposte chiare, tempi certi e una rendicontazione pubblica sugli interventi previsti».

Il sindaco

Dura la replica del sindaco Tomaso Locci, che parla di «speculazioni politiche di chi cerca notorietà attaccando la nostra amministrazione, che è una delle prime in Sardegna ad aver approvato un Peba in Consiglio». Sugli atti richiesti Locci è lapidario, «l’associazione riceverà quel che deve ricevere», poi rivendica quanto fatto negli anni: «Dal 2019 utilizziamo circa 30 mila euro all’anno per rifare marciapiedi, creare gli scivoli, eliminare i pali in mezzo alle banchine e risolvere altre situazioni ereditate».

Riguardo al Peba, l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi spiega: «Abbiamo già studiato una prima tranche di interventi in via del Redentore, via Giulio Cesare, via Riu Mortu e via San Lorenzo. Il piano è stato presentato alla Regione per ottenere un finanziamento da 150 mila euro, più compartecipazione comunale da 450 mila euro. Siamo in graduatoria per il 2027, ma in caso di rinuncia di altri i fondi arriverebbero quest’anno. Tutte le opere che stiamo realizzando hanno comunque già un occhio di riguardo per l’accessibilità».

