Barriere architettoniche,  c’è un piano per abbatterle 

Presentato durante un incontro pubblico il piano del Comune di San Gavino per l’eliminazione delle barriere architettoniche che è stato approvato dall’intero Consiglio comunale. L’assessore ai servizi tecnologici Fabio Orrù ne rimarca l’importanza: «Si tratta di uno strumento di pianificazione fondamentale per garantire l’accessibilità e la fruibilità degli spazi pubblici a tutte le persone con particolare attenzione a chi ha disabilità motorie, sensoriali o temporanee difficoltà di movimento. Questo piano analizza lo stato attuale dell’accessibilità nel nostro territorio (edifici pubblici, marciapiedi, attraversamenti, parchi e altri spazi) e propone interventi concreti per abbattere gli ostacoli fisici e culturali che limitano l’autonomia e la partecipazione attiva di molti cittadini».

La documentazione relativa al progetto e agli interventi già individuati è consultabile online sul sito istituzionale. Inoltre, tramite un modulo dedicato, i cittadini potranno inviare agli uffici eventuali ulteriori criticità riguardanti barriere architettoniche presenti nel territorio comunale entro la prossima seduta di Consiglio comunale.

L’amministrazione è risultata beneficiaria di un contributo di 10mila euro da parte della Regione e con questi fondi è stata fatta una mappatura dei punti critici. In particolare ci sono diversi marciapiedi che diventano degli ostacoli insormontabili per le persone in carrozzina o che usano il deambulatore.

RIPRODUZIONE RISERVATA