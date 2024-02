Barriere architettoniche, appello al Comune 

L’associazione Luca Coscioni torna a chiedere al Comune di Monserrato una collaborazione per l’abbattimento degli ostacoli alla mobilità delle persone con difficoltà motorie. Lo fa in occasione dei lavori di rifacimento di strade e marciapiedi in corso anche in questi giorni: alcuni sono terminati, altri stanno per iniziare, ma secondo l’associazione non si sta facendo abbastanza.

«Come in altre città, anche a Monserrato dopo la riqualificazione continuano a non essere completamente accessibili ai disabili motori», dice Laura Di Napoli, referente per la Sardegna dell’associazione che è impegnata nella promozione di politiche a misura di disabile. Tra queste ci sono i Peba, Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, che impongono che i lavori vengano fatti rimuovendo ogni minimo ostacolo alla mobilità delle persone con problemi motori. «È urgente che vengano adottati perché muoversi senza difficoltà è un diritto», prosegue Di Napoli, «i Peba impongono di eliminare gli ostacoli prima di iniziare i lavori di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi o prima di fare le manutenzioni. Si può fare, basta volerlo». La presidente sarda dell’associazione Luca Coscioni propone quindi una collaborazione che coinvolga anche cittadini e aziende. «In questo caso l’amministrazione comunale può aiutare le aziende ad abbattere le barriere e i cittadini segnalano al Comune quelle da rimuovere».

RIPRODUZIONE RISERVATA